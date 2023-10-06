Россиянам назвали предел роста цен на бензин до конца года Эксперт Антонов: цена АИ-95 вряд ли превысит 57 рублей за литр в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена бензина АИ-95 на заправках вряд ли превысит 57 рублей за литр в этом году, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Так он прокомментировал возвращение правительством прежних размеров демпферных выплат нефтяникам (компенсаций за продажу бензина и дизеля в России по более низким ценам, чем при экспорте), что призвано сдержать рост цен на АЗС. По его мнению, автолюбители должны быть рады решению кабмина.

Напомню, что в августе бензин подорожал больше других непродовольственных товаров. Это было до возвращения демпфера. Поэтому можно ожидать, что динамика роста цен на топливо прекратится. Вероятнее всего, стоимость бензина АИ-95 до конца года не выйдет из диапазона 54–57 рублей, — сказал Антонов.

Он также полагает, что властям нужно пересмотреть политику по финансовой нагрузке на россиян при формировании цен на бензин. «В цену за литр бензина государство уже 30 лет включает акциз порядка 75% от цены. При становлении рыночной экономики это была, очевидно, эффективная мера. Но сегодня она требует переосмысления», — сказал он, предложив вместо этого стараться получать больше денег от экспорта нефтепродуктов.

Сегодня стало известно, что власти решили внести поправки в Налоговый кодекс и вернуть с 1 октября полноразмерный топливный демпфер. До этого он был урезан вдвое. В правительстве признали, что сегодняшняя мера позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке. Кроме того, нефтяникам разрешили продавать больше топлива на бирже. Это, по задумке властей, должно дать независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. И конкурировать с большими сетями АЗС.