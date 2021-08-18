Россиянам назвали количество «зомби»-предприятий в стране

В России существуют не менее 10-15% компаний-«зомби». Это те предприятия, которые относятся к убыточным. Об этом пишут «Ведомости».

Как уточнили эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, эти предприятия неэффективны, находятся на грани банкротства, выпускают неконкурентную продукцию, которая практически не пользуется спросом.

В Минпромторге признали это исследование объективным, но призвали не драматизировать ситуацию. В ведомстве заявили, что «зомби»-компаниями в большинстве своём названы закрытые объекты. Они намного дешевле остальных и их проще сохранить как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать.

Кроме того, отмечается, что одной из причин существования «зомби»-компаний является наличие разных социальных мер. В пример приводятся моногорода — там муниципалитеты с градообразующими предприятиями являются и главными работодателями, и главными налогоплательщиками, и зачастую поставщиками коммунальных услуг

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с просьбой к правительству России о продлении мер господдержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее письмо с просьбой он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.