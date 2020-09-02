Россиянам могут запретить фотографировать книги в магазинах

https://static.news.ru/photo/b0a0430e-ecd4-11ea-a777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Минпромторг РФ хочет запретить россиянам фотографировать книги в магазинах до покупки.

В ведомстве уточнили, что подобная мера ограничения поможет защитить права продавцов книг и печатной продукции. В связи с развитием технологий с помощью фотографирования продукции права продавцов могут быть нарушены.

Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий, — привели сообщение ведомства на портале KP.RU.

Минпромторг уже подготовил проект постановления с новыми правилами продажи печатных товаров и опубликовал его на официальном портале проектов правовых актов. Кроме прочего, в данном документе содержится перечень товаров, которые нельзя будет вернуть или обменять.

Как писал NEWS.ru ранее, в московском метро назвали самые популярные среди пассажиров книги. Как сообщила замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, чаще всего пассажиры читают «Ярмарку тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея, «Морфий» Михаила Булгакова и «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше.