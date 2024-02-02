Россиянам могут установить потолок на льготное потребление электроэнергии Промышленники предложили ограничить в РФ льготное потребление электроэнергии

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«Сообщество потребителей энергии», объединяющее представителей промышленности, предложило вице-премьеру правительства РФ Александру Новаку ужесточить параметры нового механизма дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, сообщает «Коммерсант». В частности, предлагается увеличивать тариф при росте потребления домохозяйств. Промышленники считают, что эта мера никак не отразится на простых людях, но позволит побороть серых майнеров.

По мнению представителей сообщества, максимальную планку потребления по льготным тарифам для регионов следует установить на уровне 10,8 тысячи кВт/ч в месяц. Объясняется это тем, что такой показатель — максимальный объем энергии, который технически может потребить объект, подключенный к мощности в 15 кВт, а потребление сверх указанного объема должно оплачиваться по экономически обоснованным тарифам.

Как выяснил «Коммерсант», Новак уже поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго и Минэкономики рассмотреть предложение и представить «согласованные подтверждения». В настоящее время в России механизм дифференциации введен в 53 регионах. Средний пороговый показатель составляет 10 тысяч кВт/ч в месяц в неотопительный период и 17 тысяч кВт/ч в месяц — в отопительный.

Ранее специалисты НИУ ВШЭ установили, что проблему дефицита электроэнергии в регионах России можно решить, если начать отключать майнеров от электричества. При этом авторы исследования предлагают отключать их не более чем на 500 часов в год. Комитет Госдумы по энергетике поддержал данную инициативу.

До этого представители компании «Дагэнерго» обратились к владельцам майнинговых ферм в Дагестане с просьбой временно отключить оборудование. По их словам, подобная работа перегружает электросеть и вызывает технологические нарушения во время морозов. Проблемы с электричеством были зафиксированы в нескольких районах Махачкалы.