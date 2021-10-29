Россиянам могут удвоить штрафы за неуплату электроэнергии

В России могут вдвое увеличить штрафы за неуплату электроэнергии. С такой инициативой выступило некоммерческое партнёрство «Совет рынка». Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава регулятора Максим Быстров.

По словам Быстрова, новые санкции предполагается распространить на так называемых неотключаемых потребителей: предприятия жилищно-коммунального хозяйства и иные объекты жизнеобеспечения, а также опасные производства.

Штрафы предлагается увеличить в два раза для юридических лиц, недоплачивающих за потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии. В настоящее время сумма штрафа составляет 100–200 тысяч рублей, предполагается поднять её до 200–400 тысяч рублей.

Ещё одна идея, которую озвучил руководитель регулятора, заключается в том, чтобы исключить возможность замены штрафа на предупреждение и сделать жёстче наказания за повторные нарушения, допущенные на протяжении года. Обращение направлено на рассмотрение в Минэнерго.

В ведомстве сообщили, что занимают «взвешенную позицию по данному вопросу». Там также уточнили, что по данному вопросу итоговая позиция будет сформирована после всесторонней оценки поступивших предложений.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил рассмотреть введение платы за проезд фур по трассам регионального значения. Это связано с тем, что водители используют их вместо федеральных, где действует система «Платон».