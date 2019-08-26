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Банки выдали 1,64 млн кредитов на приобретение потребительских товаров в июле 2019 года. Показатель на 0,3% меньше, чем за аналогичный период в 2018-м.

По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, — говорится в сообщении пресс-службы...