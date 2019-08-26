https://static.news.ru/photo/98060790-c8ac-11e9-8142-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Жители России получат возможность открывать желаемое число инвестсчетов (ИИС), которые смогут корреспондировать между собой через основной.
По словам первого зампреда Центробанка Сергея Швецов, соответсвующие поправки будут рассмотрены в ходе осенней сессии.
Думаю, осенью мы это дискуссию пройдём, и гражданин получит возможность открывать столько ИИС, сколько ему нужно, — сказал он.
Ранее News.ru писал, что рост реальной заработной платы в России в третьем квартале текущего года достигнет показателя в 3--3,5% в годовом выражении. Согласно данным ЦБ, за июль и июнь доходы граждан РФ в реальном выражении увеличились на 2,9 и 3,5% соответственно.