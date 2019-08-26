Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители России получат возможность открывать желаемое число инвестсчетов (ИИС), которые смогут корреспондировать между собой через основной.

По словам первого зампреда Центробанка Сергея Швецов, соответсвующие поправки будут рассмотрены в ходе осенней сессии.

Думаю, осенью мы это дискуссию пройдём, и гражданин получит возможность открывать столько ИИС, сколько ему нужно, — сказал он.

Ранее News.ru писал, что рост реальной заработной платы в России в третьем квартале текущего года достигнет показателя в 3--3,5% в годовом выражении. Согласно данным ЦБ, за июль и июнь доходы граждан РФ в реальном выражении увеличились на 2,9 и 3,5% соответственно.

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