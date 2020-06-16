Автовладельцам могут субсидировать до 95% расходов на установку газобалонного оборудования (ГБО), сообщили NEWS.ru в министерстве энергетики РФ. Это возможно, если воспользоваться сразу двумя программами — государственной и корпоративной. Ранее появилась информация, что Минэнерго предлагает увеличить размер субсидии на перевод автомобиля на газомоторное топливо в два раза — до 60% от стоимости переоборудования. Эксперты полагают, что в первую очередь предложение заинтересует представителей малого бизнеса и тех, кто много передвигается на машине. Впрочем, небольшое число заправок пока сдерживает переход транспорта на газ.

Увеличение размера субсидий направлено на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) и граждан, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Предполагается изменить условия существующей программы в части увеличения размеров субсидии с 1/3 до 2/3. Дополнительно с бюджетной программой будет реализована корпоративная программа поддержки перехода на метан ПАО «Газпром». Размер поддержки по ней составит от 30%. Таким образом, участвуя в обоих программах, МСП и граждане смогут получить поддержку порядка 95% от расходов на установку ГБО (в корпоративной программе «Газпрома» МСП могут получить поддержку больше 30%), — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минэнерго.

В настоящее время размер субсидии при переводе транспортного средства на газ в среднем оценивается в 30 тысяч рублей.

Воспользоваться предлагаемой поддержкой в 2020 году смогут жители тех регионов, в которых уже имеется заправочная инфраструктура и ведётся её активное развитие. Речь идёт о 27 субъектах РФ, определённых постановлением правительства и расположенных преимущественно в европейской части России — от Санкт-Петербурга до Челябинской области. Программа заработает после того, как регионы утвердят порядок предоставления субсидий и проведут отбор сервисных центров.

Ранее газета РБК сообщила, что предложение увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей на газомоторное топливо с 30 до 60% от стоимости переоборудования было направлено министром энергетики Александром Новаком вице-премьеру Юрию Борисову. По информации издания, правительство поддержало предложение министра.

По словам Александра Новака, переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60–65% снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель. В целом, бюджетные инвестиции размером в 0,7 млрд рублей в год в переоборудование техники на КПГ позволят малому и среднему бизнесу и гражданам — участникам программы в течение трёх лет сэкономить на топливе 4-5 млрд рублей, отметил министр.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело за малым

Размер предоставляемой льготы зависит от типа автомобиля и составит не более 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. Для легкового автомобиля это от 54 до 84 тысяч рублей, для легкого грузового транспорта типа «Газель» — 96 тысяч рублей, для автобусов и грузовых автомобилей сумма ещё выше, сообщили в министерстве энергетики. Единственное ограничение для участия в программе — возраст автомобиля, он должен быть не старше 10 лет.

Инициатива Минэнерго, в первую очередь, будет интересна малому бизнесу, а затем и населению, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

Во многих регионах на газе в основном работает общественный транспорт, а также малый бизнес, для которого это экономически выгодно, отмечает председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.

Население в меньшей степени использует газ. Тем, у кого есть деньги, всё равно на каком топливе ездить, а у тех, кому нужна такая выгода, нет средств на переоборудование. Субсидия правительства как раз и сделает данный вариант более доступным, даст возможность переоборудовать автомобиль менее обеспеченным автовладельцам, которые больше в этом заинтересованы. Павел Завальный председатель комитета Госдумы по энергетике председатель комитета Госдумы по энергетике

Депутат пояснил, что людей пока сдерживает боязнь в отношении газа, не уверенность в полной безопасности этого оборудования. По его словам, в настоящее время в России в качестве газомоторного топлива используется лишь 1 млрд кубометров газа, что эквивалентно 600 тысячам тонн обычного топлива. При этом, всего в России потребляется более 70 млн тонн моторного топлива. Так что, нужны дополнительные методы стимулирования людей, считает председатель думского комитета, и прежде всего — экономическая мотивация.

В первую очередь, увеличение субсидий станет подспорьем для малого бизнеса, особенно тех, кто занимается перевозками — таксопарков, транспортных компаний. У них расходы на топливо составляют серьёзную статью затрат. Одновременно, это будет интересно и простым автовладельцам, имеющим машины с большим расходом горючего, а также тем, кто много передвигается на личном транспорте, например, если работа находится далеко от дома. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Предложение министерства энергетики очень щедрое, и оно наверняка должно заинтересовать и простых граждан и малый бизнес, потому что затраты на переоборудование резко снижаются, отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Этой возможностью может воспользоваться и бизнес и автовладельцы. Для тех, кто уже задумывался и приценивался, это станет сигналом к действию, ведь дешевле уже не будет. Также инициатива привлечёт внимание тех, кто до этого даже не думал о переходе на газ. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

Тройная выгода

Ежегодная экономия для автовладельца от перехода на использование газомоторного топлива будет зависеть от марки машины и пробега. Для популярного среди МСП автомобиля класса «Газель» она может составить 150-200 тысяч рублей в год, для легкового автомобиля 80-120 тысяч в год, сообщили в Минэнерго. Кроме того, рядом регионов для автомобилей на КПГ установлены льготы по транспортному налогу.

Экономия на топливе — весомое преимущество природного газа, подтверждает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.

В расчёте на 1 км расходы на топливо для бензиновой Lada Vesta составят 3 рубля, для версии, использующей компримированный природный газ — 1 рубль. Расходы для дизельного «Камаза» составят 18,6 рублей на километр, а при переоборудовании — уже 7,9 рублей. Столь весомая разница объясняется низкой стоимостью КПГ — порядка 16,2 рублей за кубометр. При этом кубометр газа примерно соответствует одному литру бензина. Иван Тимонин аналитик VYGON Consulting аналитик VYGON Consulting

Для сравнения, в настоящее время средняя стоимость литра бензина в России, по данным Росстата, составляет 44,92 рубля.

Метан — самый дешевый газ и самый экологически чистый, отмечает Павел Завальный. Именно поэтому ставка была сделана на природный газ, а не на более дорогой пропан-бутан.

Переход на газ выгоден и экономически и с точки зрения экологии. Вы сразу получаете 6-й класс экологической безопасности, плюс мотор служит в 1,5 раза дольше. Немного теряется мощность двигателя, но при тех мощностях, что есть у современных автомобилей, водитель этого практически не замечает, — отметил депутат.

По его словам, перевод автомобилей на газ выгоден и государству. Помимо заботы об экологии, это даёт возможность получить больший доход от поставок моторного топлива за рубеж. От экспорта нефти и нефтепродуктов Россия в 2019 году получила порядка $200 млрд, от экспорта газа — $40 млрд. Замещение газом моторного топлива даёт возможность увеличить поставки нефтепродуктов, что в два раза выгоднее для страны, чем экспортировать газ, пояснил Павел Завальный.

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Дотянуть до заправки

Несмотря на заметную выгоду от использования природного газа, автовладельцы пока не очень спешат переводить на метан свой транспорт.

В настоящее время парк автомобилей на природном газе оценивается в 130-150 тысяч. Реализация программы позволит перевести на газ еще 10-12 тысяч единиц только в текущем году (без учета выпуска новой техники), считают в Минэнерго.

Напомним, утверждённая в марте этого года подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» предполагает, что к концу 2024 года парк техники на природном газе пополнят не менее 40 тысяч транспортных средств.

С учётом высокой экономической эффективности природного газа в качестве моторного топлива, обозначенная цель по увеличению парка на 40 тысяч единиц вполне реализуема. Однако для этого требуется не только предоставление субсидий, но и активное развитие сети заправок — АГНКС (Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) и КриоАЗС, что также предусмотрено подпрограммой «Развитие рынка газомоторного топлива», — отметил Иван Тимонин.

По его словам, ключевая причина того, что автовладельцы не спешат с переоборудованием машин — недостаточно развитая инфраструктура. На сегодняшний день в России насчитывается 484 АГНКС и порядка 3,5 тысяч АГЗС, чем объясняется существенно большая популярность пропан-бутана относительно КПГ, несмотря на то, что топливные расходы для первого выше. Для сравнения, традиционных АЗС в России в разы больше — порядка 26 тысяч, отметил эксперт.

Ожидается, что по итогам 2024 года, количество стационарных газозаправочных объектов АГНКС вырастет до 1273.

Проблема в том, что загрузка таких станций сегодня не превышает 20%, что создаёт отрицательную экономию, отмечает Павел Завальный.

Поднимать цену на газ — не лучший вариант, может отпугнуть потенциальных покупателей, а работать при низкой цене экономически не выгодно при слабом уровне загрузки. Поэтому нужно стимулировать потребителей там, где они уже есть, — пояснил председатель комитета ГД по энергетике.

Пока ситуация напоминает замкнутый круг, который можно разорвать только с помощью стимулирования, считает Алексей Калачёв.

Конечно, человек не станет переходить на газ, если не уверен, что сможет в нужный момент добраться до заправки. С другой стороны, пока не вырос спрос, развивать эти сети тоже очень накладно, поскольку они не окупаются. Поэтому нужно набрать критическую массу, когда будет достаточно высокий спрос, чтобы заправки себя окупали. Тогда туда пойдёт частный бизнес. А если везде будут газовые заправки, автовладельцам будет проще переходить на газ, — отметил аналитик.

По его словам, развитие рынка газомоторного топлива необходимо не только государству, но и «Газпрому», который столкнулся с заметным падением цен на природный газ на основных экспортных рынках. В этой ситуации компании нужно менять стратегию и повышать ёмкость внутреннего рынка газа и с точки зрения газопереработки, и использования газа в быту и продвижения идеи перевода автотранспорта на газомоторное топливо. Это придаст «Газпрому» большую устойчивость и меньшую зависимость от мировой конъюнктуры. Если раньше ГМТ можно было рассматривать как социальную нагрузку компании, то сейчас это её прямая маркетинговая задача — расширять внутренний рынок, подытожил эксперт.