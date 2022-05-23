Россиянам хотят разрешат иметь несколько инвестиционных счетов

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Госдума обсуждает законопроект о разрешении россиянам иметь сразу несколько индивидуальных инвестиционных счетов в рамках единого налогового вычета. Авторы документа считают, что это решит проблему сохранения льгот для клиентов, переводивших счета между профучастниками из-за санкций, пишет «Коммерсант».

Другим вариантом может стать разрешение хранить активы в рамках одного ИИС в разных депозитариях, этот вариант предлагают Минфин и ЦБ. Законопроект находится на согласовании с правительством и экспертами«. Позволить гражданам открывать сразу несколько инвестиционных счетов предлагалось ещё в 2019 году, но сейчас вопрос стал боле актуальным на фоне массового перевода активов между брокерами из-за западных санкций.

Технические сложности, непонимание со стороны инвесторов и нежелание брокеров помогать им разбираться оборачиваются массовой потерей гражданами льгот. Принятие закона позволит в 2022 году открыть новый ИИС инвесторам, которым пришлось перевести активы со «старого» счёта, и даст возможность сохранить налоговый вычет, который они бы потеряли.

Принятие законопроекта даст возможность хранить ценные бумаги на счетах, открытых у нескольких депозитариев, каждый будет считаться ИИС и на каждый будет распространяться возможность получения налогового вычета.

Ранее Сбербанк назвал фейком появившиеся в соцсетях сообщения о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней. Организация продолжает выполнять все обязательства в полном объёме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов.