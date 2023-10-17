Россиянам дали совет, когда покупать алкоголь к Новому году Экономист Черниговский посоветовал заранее купить импортное вино к Новому году

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Заняться покупкой импортного вина к новогоднему столу лучше заранее, посоветовал кандидат экономических наук эксперт Максим Черниговский. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что цены на эту продукцию с большой вероятностью вырастут из-за таможенных пошлин и ослабления рубля.

При этом эксперт подчеркнул, что не видит предпосылок для подорожания алкогольной продукции российского производства до конца года. В связи с этим торопиться с покупкой отечественного вина не стоит.

Если речь идет об импортной винодельческой продукции, лучше покупать ее уже сейчас. Если об отечественном алкоголе, я не вижу предпосылок к серьезным изменениям цен на легальную продукцию российского производства до конца года, — пояснил Черниговский.

Экономист отметил, что крепкий импортный алкоголь тоже подорожает, но не так сильно, как тихие и игристые вина. Это связано с тем, что на его стоимость влияет только девальвация, в то время как цены на винодельческую продукцию зависят еще и от повышения таможенных пошлин.

Эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин ранее заявил, что серьезного подорожания на мясную продукцию к Новому году не ожидается. По его словам, стоимость баранины будет зависеть от Ирана, который также закупает продукцию в Дагестане и Калмыкии.