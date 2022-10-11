Россиянам дали совет, как сохранить активы при тяжелой ситуации на рынке Эксперт по инвестициям Диашов: сохранить активы при тяжелой ситуации на рынке помогут облигации

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Облигации — основной инструмент сохранения активов при текущей тяжелой ситуации на рынке, рассказал РИАМО эксперт по инвестициям Егор Диашов. По его словам, они показали наименьшее падение на фондовом рынке и способны приносить дополнительный доход, тогда как дивидендная политика в нынешних условиях у многих компаний остается неопределенной.

Основным инструментом для сохранения активов являются облигации, так как этот инструмент показал наименьшее падение на фондовом рынке в текущей ситуации. Именно этот актив дает инвесторам дополнительный доход в виде купонов, в отличие от акций, в условиях неопределенности дивидендных политик, — пояснил специалист.

По словам Диашова, ситуация на рынке крайне тяжелая. Он уточнил, что с 21 сентября произошло несколько событий, которые обрушили биржевые индексы и привели к паническим распродажам. Эксперт напомнил, что ранее российские акции показали резкое снижение — индекс МосБиржи упал почти на 10%, а долларовый индекс РТС снизился на 11%.

Накануне российский рынок акций открыл торги резким снижением. Сообщалось, что индекс МосБиржи в моменте проседал почти на 9%, а рубль дешевел к доллару на 3%. Все это происходило на фоне удешевления акций «Газпрома» и эскалации конфликта на Украине.