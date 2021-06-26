Россиянам дали совет, что делать с долларом после действий Минфина

Портфель частного инвестора должен содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, а также по возможности в иенах и валютах купных торговых партнёров РФ. При этом доля доллара в портфеле не должна быть ниже доли евро. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

По словам аналитика, соотношение рублёвых и долларовых активов зависит от того, в какой валюте держатель намерен тратить денежные средства в дальнейшем.

Миронюк полагает, что решение российского Министерства финансов отказаться от американской валюты в структуре Фонда национального благосостояния снижает диверсификацию российских активов в фонде. Эксперт сомневается, что полный отказ от долларов придаст величине резервов ФНБ какую-то дополнительную стабильность.

В то же время намерение перейти на международные расчёты в национальных валютах являются прямым следствием политики дедолларизации, которая проводится в РФ в последние годы.

Она приносит свои плоды, например удалось перевести в национальные валюты большую часть расчётов с КНР. Но говорить о существенном влиянии этих процессов на курс рубля по отношению к доллару не приходится, — отметил Евгений Миронюк.

Ранее стало известно, что Фонд национального благосостояния вырос до 14 трлн рублей. Объём ликвидной части ФНБ составил 7,5% ВВП, или 8,616 трлн рублей.