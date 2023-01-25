Россиянам дали прогноз роста цен на электроэнергию Энергоэксперт Митрахович: рост цен на электроэнергию в России сдержат в рамках инфляции

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Высоковольтные линии электропередач

Рост цен на электроэнергию для физических лиц попытаются сдержать, рассказал «360» энергоэксперт Станислав Митрахович, комментируя новость о поднятии энерготарифов для бизнеса сверх предельного уровня в двух десятках российских регионов. Он отметил, что эта тема является «социально чувствительной», поэтому государство постарается удержать рост тарифов минимум в рамках инфляции. При этом эксперт отметил, что пока сложно сказать, как изменятся ценовые параметры, ведь это будет зависеть от адаптации российской экономики к стрессовым ситуациям, с которыми она сейчас сталкивается.

Наши власти довольно трепетно относятся к повышению стоимости электроэнергии для физических лиц, потому что тема социально чувствительная. Думаю, в любом случае рост тарифов будут пытаться удержать как минимум в рамках инфляции, — пояснил Митрахович.

Энергоэксперт пояснил, что стоимость электроэнергии росла в России из-за субсидирования зеленой энергетики, но после ухудшения отношений с Европой это станет менее актуальным направлением развития. По его словам, темпы субсидирования могут снизиться, а цены — стабилизироваться. Он добавил, что российский газ теперь будет «замкнут в стране», из-за чего могут появиться новые индустриальные проекты на базе дешевого СПГ.

Минэкономразвития РФ ранее представил прогноз на 2023-2025 годы, согласно которому индексации тарифов на электроэнергию для населения в среднем по РФ с 1 декабря 2022 года оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 года — 6,3% и с 1 июля 2025 года — 5,3%. Однако в некоторых отдельных муниципальных образованиях размер индексации может превысить установленный индекс.