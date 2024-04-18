Россиян ждет революция зарплат: кто станет получать больше в первую очередь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эра дешевого труда в России, похоже, подходит к концу. В стране грядет «революция зарплат», считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По их мнению, особую роль в этом сыграл «фактор СВО». NEWS.ru рассказывает, кому и на сколько поднимут оклады в 2024 году и не обесценит ли это повышение инфляция.

Что влияет на рост зарплат в России

Проведение специальной военной операции могло приблизить начало «революции зарплат» в России, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. В аналитической записке «Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 года» эксперт отмечает, что военнослужащие, получавшие высокие выплаты в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда.

«Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на „старые“ рабочие места за 50–60 тысяч рублей в месяц и будут, очевидно, искать работу, соответствующую своему новому социальному статусу», — считает он.

В результате экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду. И эта тенденция сохранится после завершения военных действий, полагает экономист. «Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда — хотя бы из соображений удержания занятых», — отмечается в документе.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Как сегодня растут зарплаты в нашей стране

По оценкам Росстата, средняя начисленная зарплата в среднем по стране в 2023 году составила 73,7 тысячи рублей. По итогам прошлого года заработки россиян выросли на 14,1% в номинальном выражении, а в реальном — на 7,8%.

Хотя темп роста от квартала к кварталу был неустойчивым, он опередил общую экономическую динамику (реальный ВВП вырос на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, потребление товаров и услуг — на 5,9%, указывает Белоусов.

По итогам 2024 года в ЦМАКП ждут роста реальной заработной платы на 3,1–3,5%, а он, в свою очередь, может обеспечить увеличение реальных располагаемых доходов на 3–3,2%.

В то же время, по данным свежего опроса предприятий ЦБ, повышать зарплату до конца года планируют чуть более половины опрошенных компаний. В августе 2023 года 75% респондентов говорили, что уже сделали это.

О какой зарплате мечтают сами россияне

Согласно оценкам Института социально-экономического развития при правительстве РФ, к концу 2023 — началу 2024 года средний показатель зарплатных ожиданий россиян достиг 115 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: два года назад граждане России в среднем рассчитывали на 92 тысячи рублей, а годом ранее — на 106 тысяч.

Похожие цифры называют эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру». По их данным, желаемая заработная плата у граждан России в текущем году составляет в среднем 123,5 тысячи рублей в месяц. Причем самые высокие зарплатные ожидания — у россиян в возрасте от 30 до 34 лет — 137,8 тысячи рублей в месяц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кому в первую очередь поднимут зарплаты

Доцент экономического факультета РУДН Наталья Шувалова отмечает, что в 2024 году крупные компании готовы повышать заработные платы — окладную ее часть — на 10%, но только тем сотрудникам, у кого не было пересмотра зарплаты в 2023 году. «Оклады будут расти в компаниях, работающих с большим дефицитом кадров, — это производство и IT, поэтому автоматически будет увеличиваться и бонусная часть, которая зависит от размера оклада», — говорит она в беседе с NEWS.ru.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко прогнозирует рост зарплат в строительной отрасли, военно-промышленном комплексе, аграрном и банковском секторах, IT, легкой промышленности. Также, по ее словам, зарплаты могут вырасти в транспортном секторе и маркетинге. Причинами повышения собеседница NEWS.ru называет «новые требования к квалификации сотрудников, дефицит кадров, а также привлечение более высококвалифицированных специалистов». Уже повышаются и продолжат расти зарплаты по рабочим специальностям и рядовым сотрудникам, прежде всего из-за нехватки кадров, говорит в беседе с NEWS.ru executive-коуч, директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая. По ее словам, именно конкуренция привела к рекордному росту доходов в 2023 году.

Эксперт ожидает повышения зарплат в агросекторе, напоминая, что средние оклады здесь в целом невысоки, поэтому их рост пока не приводит к активному притоку соискателей. «В целом по рынку не хватает примерно 1,6 млн человек. К 2030 году дефицит может увеличиться до 2–4 млн человек. На таких условиях рост зарплат — один из понятных инструментов, используемых работодателем в борьбе за соискателей», — комментирует Асадчая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кстати, о проблемах с кадрами у бизнеса сообщил и Центробанк. В первом квартале 2024 года дефицит рабочей силы превысил показатели первого квартала 2020 года. Компаниям приходится ограничивать рост объемов производства либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату.

Превысит ли рост зарплат инфляцию

По мнению Юлии Коваленко, к концу года резкого роста зарплат ожидать не стоит. «Повышение будет, но не столь значительно, [как в 2023 году]. Для резкого увеличения заработных плат по отраслям нам необходимо увеличение оборотов предприятий и их выручки, а это не происходит в два счета», — поясняет она.

Впрочем, эксперт допускает, что рост зарплат может обогнать инфляцию, но «не одномоментно». «Скорее, это будет постепенный, но устойчивый рост заработных плат по отношению к инфляции», — говорит Коваленко. Напомним, ЦБ ожидает, что инфляция снизится с 7,4% в 2023-м до 4–4,5% в 2024 году, а в дальнейшем будет колебаться вблизи целевых 4%. Впрочем, многие эксперты ставят такие цифры под вопрос, говоря о 20–30% реальной инфляции в год.

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