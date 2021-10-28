Россиян заверили, что цена бензина не превысит уровень инфляции

Несмотря на подорожание бензина в октябре, в 2021 году его розничные цены в России не превысят уровень инфляции. Это связано с методом регулирования цен, объяснил для ФБА «Экономика сегодня» первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин.

Повышение розничных цен на бензин не связано с движением нефтяных котировок. Дело в том, что в РФ розничные цены регулируются вручную, в начале года даётся указание не повышать их больше инфляции, — сказал он.

Ашихмин добавил, что биржевые оптовые цены находятся в рынке и вот они выросли на 30%. По причине этого и появилась разница между розничной и оптовой стоимостью. Если её привести в соответствие, розничные цены на бензин должны будут вырасти на семь рублей, считает Ашихмин.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян объяснил, почему в России такая «дикая стоимость литра бензина». Она такова по причине значительной доли налогов и акцизов в конечной цене топлива на заправке. По его словам, акциз на топливо появился уже очень давно, как первый шаг, а вторым шагом должна была стать отмена транспортного налога, чего за последние 10 лет так и не случилось.