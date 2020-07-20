Россиян заинтересовали земельные участки в Арктике

Россияне стали чаще интересоваться земельными участками в Арктике и на Крайнем Севере. Во втором квартале 2020 года заметно вырос спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в северных субъектах.
Об этом
При этом объём предложения участков под ИЖС в северных регионах небольшой, а цены за сотку земли варьируются от 26,5 тыс. рублей в Коми до 108,3 тыс. рублей в ЯНАО. В основном землёй интересуются местные жители.
Минвостокразвития 15 июля предложило расширить программу «дальневосточного гектара» на Крайний Север. Предполагается, что бесплатные земельные участки сначала смогут получить жители арктической зоны страны, а через полгода — остальные россияне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации в сложных экономических условиях на фоне пандемии коронавируса предложил увеличить площадь дальневосточного гектара. Сейчас проживающим на Дальнем Востоке россиянам однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок площадью не более одного гектара. В Совете Федерации считают, что для ведения сельского хозяйства этой площади недостаточно.
Добавьте наши новости в избранные источники