Россиян заинтересовали земельные участки в Арктике

https://static.news.ru/photo/5b775998-c98f-11ea-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/http://imagebroker.com/Global Look Press

Россияне стали чаще интересоваться земельными участками в Арктике и на Крайнем Севере. Во втором квартале 2020 года заметно вырос спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в северных субъектах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис по размещению объявлений «Авито-недвижимость». Агентство отмечает, что спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 90% в Мурманской области, на 64% — в Ямало-Ненецком АО, на 42% — в Архангельской области, на 34% — в Коми и на 11% — в Ненецком автономном округе. Интерес у россиян вызывают и земли сельхозназначения.

При этом объём предложения участков под ИЖС в северных регионах небольшой, а цены за сотку земли варьируются от 26,5 тыс. рублей в Коми до 108,3 тыс. рублей в ЯНАО. В основном землёй интересуются местные жители.

Минвостокразвития 15 июля предложило расширить программу «дальневосточного гектара» на Крайний Север. Предполагается, что бесплатные земельные участки сначала смогут получить жители арктической зоны страны, а через полгода — остальные россияне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации в сложных экономических условиях на фоне пандемии коронавируса предложил увеличить площадь дальневосточного гектара. Сейчас проживающим на Дальнем Востоке россиянам однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок площадью не более одного гектара. В Совете Федерации считают, что для ведения сельского хозяйства этой площади недостаточно.