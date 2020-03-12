https://static.news.ru/photo/65e1518a-6478-11ea-affc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При инвестировании в сложившихся на рынке условиях следует «сохранять трезвость ума». С такой рекомендацией выступил первый зампредcедателя Банка России Сергей Швецов.
Он посоветовал не реагировать на проходящие факторы.
Пассивное инвестирование даёт больший доход, чем активное. А лучше пользоваться схемами коллективных инвестиций: ПИФ, доверительное управление, — цитирует Швецова ТАСС.
Российский рынок акций падает на фоне дешевеющей нефти и обвала на мировых площадках. Усугубляют ситуацию опасения инвесторов в связи с эпидемией коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.
Ранее, как писал NEWS.ru, финансовые аналитики заявили, что доллар уже в апреле может укрепиться на отметке в 80 рублей. Это произойдёт, если текущая цена на нефть останется на прежнем уровне.