Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При инвестировании в сложившихся на рынке условиях следует «сохранять трезвость ума». С такой рекомендацией выступил первый зампредcедателя Банка России Сергей Швецов.

Он посоветовал не реагировать на проходящие факторы.

Пассивное инвестирование даёт больший доход, чем активное. А лучше пользоваться схемами коллективных инвестиций: ПИФ, доверительное управление, — цитирует Швецова ТАСС.

Российский рынок акций падает на фоне дешевеющей нефти и обвала на мировых площадках. Усугубляют ситуацию опасения инвесторов в связи с эпидемией коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.

Ранее, как писал NEWS.ru, финансовые аналитики заявили, что доллар уже в апреле может укрепиться на отметке в 80 рублей. Это произойдёт, если текущая цена на нефть останется на прежнем уровне.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях