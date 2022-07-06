Россиян предупредили, за что могут оштрафовать во дворе дома Юрист Кудерко: россияне могут заплатить штраф за мытьё машины во дворе дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во дворе многоквартирного дома существуют установленные правила поведения, которые нельзя нарушать и за отказ следования которым можно получить штраф. Об этом в интервью ПРАЙМ предупредила адвокат Елена Кудерко. По её словам, оштрафовать на 50–100 рублей могут, например, за курение или распитие алкоголя в местах общественного пользования. Если действия будут совершаться на детской площадке, штраф увеличится в три раза.

Также нельзя мыть и ремонтировать автомобили во дворе дома. Штраф за это составит от 3 до 4,5 тысячи рублей. Парковка на проезжей части внутридомового пространства, если это мешает вывозу мусора, оценивается в 1–3 тысячи рублей.

Самый высокий размер штрафа — от ста до двухсот тысяч рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке, — предупредила юрист.

В том случае, если автомобиль окажется частным, штраф за аналогичное нарушение составит не более пяти тысяч рублей.

Кроме того, штрафным санкциям граждане могут подвергнуться за выгул крупных собак без поводка и намордника и загрязнение животными придомовой территории. Также без согласования с инстанциями нельзя обустраивать клумбы с цветами.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем и окончательном чтении одобрили закон, регулирующий правила пользования местным метрополитеном. Теперь жителей и гостей Северной столицы будут штрафовать за зловонную одежду и хождение босиком в метро.