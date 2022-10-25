Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий Доцент Иванова-Швец: график выплаты пенсий пересмотрят из-за Дня народного единства

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, станет причиной изменения в графике начисления пенсий. Об этом агентству ПРАЙМ сообщила доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, изменения производятся в связи с распоряжением Минтруда.

Выплаты или доставка пенсии каждому пенсионеру осуществляются по графику. В соответствии с приказом Минтруда России, если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику, - пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что данные требования соблюдаются и пенсионеры получат свои выпаты до начала праздников. При этом пока остается неясной ситуация с теми, кто получает пенсию в отделениях почты России. По словам Ивановой-Швец, если отделения будут работать, то граждане получат свои пенсии, например, 5 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%. При этом в 2018 году Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия по старости должна составлять не менее 40% утраченного заработка.