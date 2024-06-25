Россиян предупредили о возможном росте цен на шпроты Рыбный союз: высокие ставки сбора могут привести к росту цен на шпроты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокие ставки на сбор по пользованию водными ресурсами могут привести к росту цен на шпроты и кильку, заявили в беседе с «Парламентской газетой» представители Рыбного союза. Они уточнили, что в 2024 году объем вылова в Балтийском море снизился на 12% по сравнению с показателями 2023 года, что ведет к росту стоимости сырья.

Рыбопереработчики готовятся к предстоящему старту маркировки консервов, что влечет значительные затраты на закупку соответствующего оборудования. В связи с этим производители консервов, которые сегодня работают с минимальной рентабельностью, вынуждены повышать отпускные цены, — добавили в Рыбном союзе.

Участники объединения обратили внимание на, что снижение сбора не сильно повлияет на доходы федерального бюджета, но позволит сохранить доступность шпрот для потребителя.

Прежде группа парламентариев выступила с инициативой об уменьшении ставки сбора за пользование водными ресурсами и вылов шпрот, кильки и моллюсков спизула и корбикула с 1 марта 2024 года. Однако кабмин не согласился с их предложениями, указав на отсутствие финансово-экономического предложения. Правительство также напомнило, что бюджет до 2026 года сверстан исходя из имеющихся сборов. Авторы законопроекта учли полученные замечания и внесли обновленный проект на рассмотрение в Госдуму 19 июня.

Пищевой технолог Александр Гришин ранее предложил при выборе шпрот покупать те экземпляры, которые были произведены ближе к местам их вывода. Он напомнил, что большое количество таких организаций расположено в Калининградской области.