Детское питание может подорожать в России

Бизнес предлагает приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания, которую предложил внедрить Минпромторг. На фоне подорожания упаковки, грузоперевозки и общего роста себестоимости товара идентификация цифровыми знаками приведёт к росту стоимости продукции на 10%, пишут «Известия».

Ассоциация «Русбренд», которая объединяет крупнейших производителей товаров широкого спроса в России, предложила Минэкономразвития исключить товары для детей из эксперимента по маркировке консервов из мяса, овощей, фруктов и прочей продукции, который пройдёт с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года.

В письме ассоциации отмечается, что продукция детского питания относится к социально значимым товарам первой необходимости и внедрение системы контроля в отрасли приведёт к росту цен. Кроме того, производителям неизвестны случаи контрафакта или нарушения обязательных требований в этой отрасли: в индустрии действует жёсткий государственный контроль за производством, распределением и продажей детского питания.

В Минпромторге заявили, что проект о проведении эксперимента по маркировке мясных и овощных консервов разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Замглавы Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов отметил, что в отраслях, где маркировка уже обязательна, покупатели роста цен не заметили. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что маркировка продукции является мировым трендом и даёт положительные результаты, но любая косвенная нагрузка, которая приводит к издержкам, сейчас не очень уместна.

Ранее сообщалось, что подорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает повышать цены в том числе на детское питание. Компания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») уведомила сети о повышении цен в среднем на 15,5% в феврале. Примеру компании последуют и конкуренты.

Отмечается, что повышение связано с ростом цен на основное сырьё и доставку продукции, ожиданиями на рынках на фоне пандемии, а также с неблагоприятными погодными условиями для сельскохозяйственных культур. Кроме того, детское питание является одной из категорий с высокой долей импортного сырья, которое подорожало в связи с девальвацией рубля.