Россиян предупредили о возможной конфискации накоплений

В каких случаях россиянам грозит возможность конфискации всех их сбережений, рассказал экономист Михаил Хазин, сообщает KONKURENT.RU. По мнению эксперта, накопления граждан могут быть конфискованы в кризисных обстоятельствах. Речь идёт о содержимом банковских ячеек.

Как пояснил Хазин, частные накопления, в том числе и финансовые средства, которые находятся на сохранении в банковских ячейках, могут быть изъяты в условиях нового экономического кризиса.

Такая ситуация в России уже происходила в 1990-х годах, напомнил экономист, отметив при этом, что тогда не все клиенты банков смогли вернуть конфискованные сбережения.

При ухудшении экономической обстановки возможно повторение такой ситуации, как отметил эксперт.

В Генпрокуратуре также разработали ряд норм, позволяющих арестовывать и конфисковать полученную нелегальными способами криптовалюту. Надзорное ведомство выступает за введение в отечественное законодательство понятия криптовалюты и других виртуальных активов.

Новым способом борьбы с неадекватными водителями на дороге может стать конфискация транспортного средства, ранее соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс были разработаны в Госдуме. Санкции планируется применять к автовладельцам, которые совершили ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также допустившим превышение скорости или выезд на полосу встречного движения.