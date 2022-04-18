Россиян предупредили о сокращении поставок апельсинового сока

Глава «Союзнапитков» Максим Новиков сообщил, что производителей ожидают сложностей с поставками сырья для апельсинового сока. Концентраты для них ввозили из США и стран ЕС, пишут «Известия».
Импорт сырья для апельсинового сока
Взамен производители хотят увеличить изготовление виноградного сока, который пользуется спросом у россиян. Для этого ведутся переговоры с переработчиками из Узбекистана, с которыми уже состоялась первая встреча и осмотр мощностей. На данный момент доля соков с виноградным вкусом на прилавках российских магазинов составляет 5–7%, но есть потенциал для её роста в пять — шесть раз.
Кроме того, у отрасли в общем могут возникнуть сложности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования на фоне логистических проблем. В качестве альтернативных для импорта сырья рассматриваются такие альтернативные направления, как Китай, Азия, Вьетнам, Турция и Латинская Америка.
Другие виды соков вряд ли столкнутся с такими серьёзными проблемами, так как, например, поставки испанского томатного сока можно заменить на продукцию из Азии, Латинской или Северной Америки, около 50% яблочного сока Россия производит сама, а ввоз продукции из ЕС может компенсировать Китай.
В Минсельхозе заверяют, что российские производители работают с большим кругом компаний из разных государств и готовы перестроить работу в зависимости от спроса и поставок сырья. Ретейлеры при этом отмечают, что небольшие отечественные производители, а также производители из стран ближнего зарубежья, например, Белоруссии и Киргизии, стали активнее предлагать свои напитки.
Ранее сообщалось. что правительство России планирует развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовывать продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.