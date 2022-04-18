Россиян предупредили о сокращении поставок апельсинового сока

Глава «Союзнапитков» Максим Новиков сообщил, что производителей ожидают сложностей с поставками сырья для апельсинового сока. Концентраты для них ввозили из США и стран ЕС, пишут «Известия».

Импорт сырья для апельсинового сока затруднён из-за логистических проблем, а из-за подорожания его невыгодно закупать у прежних поставщиков. На данный момент на рынке пакетированных соков доля апельсинового напитка составляет 20%. При самом пессимистичном сценарии она может упасть до нуля. Ретейлеры отмечают, что поставщики апельсинового сока уже начали выводить его из ассортимента.

Взамен производители хотят увеличить изготовление виноградного сока, который пользуется спросом у россиян. Для этого ведутся переговоры с переработчиками из Узбекистана, с которыми уже состоялась первая встреча и осмотр мощностей. На данный момент доля соков с виноградным вкусом на прилавках российских магазинов составляет 5–7%, но есть потенциал для её роста в пять — шесть раз.

Кроме того, у отрасли в общем могут возникнуть сложности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования на фоне логистических проблем. В качестве альтернативных для импорта сырья рассматриваются такие альтернативные направления, как Китай, Азия, Вьетнам, Турция и Латинская Америка.

Другие виды соков вряд ли столкнутся с такими серьёзными проблемами, так как, например, поставки испанского томатного сока можно заменить на продукцию из Азии, Латинской или Северной Америки, около 50% яблочного сока Россия производит сама, а ввоз продукции из ЕС может компенсировать Китай.

В Минсельхозе заверяют, что российские производители работают с большим кругом компаний из разных государств и готовы перестроить работу в зависимости от спроса и поставок сырья. Ретейлеры при этом отмечают, что небольшие отечественные производители, а также производители из стран ближнего зарубежья, например, Белоруссии и Киргизии, стали активнее предлагать свои напитки.

Ранее сообщалось. что правительство России планирует развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовывать продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.