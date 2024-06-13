Россиян предупредили о росте закупочной цены на иван-чай Производитель иван-чая Хлынов допустил рост стоимости сырья

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Дефицит сборщиков иван-чая может привести к тому, что закупочная стоимость за килограмм зеленого листа может увеличиться до 50-60 рублей, заявил в беседе с НСН глава Союза производителей иван-чая Александр Хлынов. Он также допустил возможность того, что спрос на напиток продолжит повышаться на 20–30%.

Мы думаем, что и произведут его тоже больше. Но здесь еще влияет другой фактор. В основном сборщики чая проживают в сельской местности, а количество населения там уменьшается, соответственно и количество сборщиков тоже. Поэтому производителям, для того чтобы не упустить сезон, надо готовить максимальное количество иван-чая. Также поднимется закупочная цена на приемку зеленого листа у сборщиков. Если раньше она в среднем составляла 30–40 рублей, то сейчас это уже 50–60 рублей. Поэтому будет наблюдаться рост себестоимости, — допустил Хлынов.

При этом глава объединения рассказал, что россияне могут самостоятельно заготавливать иван-чай. Для этого стоит приехать в экологически чистое место, собрать растение в мешок, привести его домой, подвялить и просушить. По словам Хлынова, весь процесс создания основы для напитка займет два дня.

Сомелье Анна Трифонова ранее напомнила, что до появления китайского чая на Руси предпочитали пить напиток, в составе которого есть мята, иван-чай, крапива и зверобой. При этом к концу правления императрицы Екатерины II случилось массовое распространение потребления черного и зеленого чая.