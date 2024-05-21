Россиянам раскрыли, как изменятся цены на чай Экономист Шедько: цены на чай могут вырасти на 5-10% в июле-декабре 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на чай в июле 2024 года могут вырасти на 5-10%, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» экономист Юрий Шедько. По его словам, увеличение цен происходит из-за роста затрат на логистику и инфляции.

На цену чая влияют урожайность чайных плантаций, курс валют, экономическая ситуация и другие факторы. В сторону снижения влияют рост производства чая в Китае, Индии, Кении и Шри-Ланке, улучшение качества торгово-экономических отношений, — объяснил специалист.

Экономист отметил, что также увеличилась стоимость перевозок контейнеров, поэтому вырастут цены и на чай. Однако спрос на этот товар, скорее всего, не упадет. Во втором полугодии средняя цена за пачку чая может составить 258-270 рублей, заключил Шедько.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предупредил, что в России в ближайшее время могут сильно вырасти цены на кофе. Экономист подчеркнул, что паниковать из-за этого не стоит. Он напомнил, что до этого россияне активно скупали не только крупы, но и лекарственные препараты, которые впоследствии на некоторое время пропали из аптек.

До этого Разуваев заявил, что новости о росте цен на продукты до 30% с 1 июня являются фейком. Разуваев подчеркнул, что инфляция в стране составляет 8%. Он отметил, что до конца года этот показатель продолжит снижаться. Эксперт также предположил, что следует ожидать ужесточения кредитной политики.