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Россиян предупредили о риске остаться без пива

15:12, 07 апреля 2022
Россиян предупредили о риске остаться без пива Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия рискует остаться без пива, так как в стране выращивают только 2% необходимого для его производства хмеля, сообщает «Парламентская газета». В основном его закупают в Чехии, Германии и США, поэтому страна зависит от их решения по поставкам. Вопрос обсудили на экспертном совете по регулированию алкогольной и табачной отраслей при комитете Госдумы по экономической политике.

Решить проблему может государственная комплексная поддержка хмелеводства, рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.

Нужна госпрограмма, аналогичная той, что была принята в начале двухтысячных годов для поддержки производства пивоваренного ячменя. Тогда российские пивовары использовали более 80% импортного солода. Вмешательство Минсельхоза и приобщение к программе импортозамещения отечественных агрокомпаний позволило ситуацию изменить, и сегодня мы себя практически полностью обеспечиваем солодом, — объяснил он.

Для использования экстракта или гранулированного хмеля, как делают во всём мире, нужно восстановить хмельники, добавил Мамонтов. А им нужно до пяти лет на первый качественный урожай.

Ранее стало известно, что на фоне сообщений об уходе из России крупнейшие пивоваренные компании повышают цены на 5–20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов, что должно привести к смещению спроса в сторону более дешёвых сортов пива.

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