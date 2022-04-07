Россиян предупредили о риске остаться без пива

Россия рискует остаться без пива, так как в стране выращивают только 2% необходимого для его производства хмеля, сообщает «Парламентская газета». В основном его закупают в Чехии, Германии и США, поэтому страна зависит от их решения по поставкам. Вопрос обсудили на экспертном совете по регулированию алкогольной и табачной отраслей при комитете Госдумы по экономической политике.

Решить проблему может государственная комплексная поддержка хмелеводства, рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.

Нужна госпрограмма, аналогичная той, что была принята в начале двухтысячных годов для поддержки производства пивоваренного ячменя. Тогда российские пивовары использовали более 80% импортного солода. Вмешательство Минсельхоза и приобщение к программе импортозамещения отечественных агрокомпаний позволило ситуацию изменить, и сегодня мы себя практически полностью обеспечиваем солодом, — объяснил он.

Для использования экстракта или гранулированного хмеля, как делают во всём мире, нужно восстановить хмельники, добавил Мамонтов. А им нужно до пяти лет на первый качественный урожай.