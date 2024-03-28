Россиян предупредили о росте цен на продукты в доставке Эксперт Рамазанов: цены на продукты в доставке будут на 20% выше, чем в магазине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Летом 2024 года разница между ценами на продукты в магазине и доставке может вырасти до 15–20%, заявил NEWS.ru доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Эксперт связывает это с дефицитом трудовых ресурсов, в частности нехваткой курьеров. Компаниям придется повышать им зарплаты, а это неизбежно скажется на росте стоимости товаров в доставке, считает он.

Летом наиболее заметным окажется рост цен на продукты, в которых доля стоимости доставки в цене является более высокой, нежели в непродовольственных товарах. Разница в стоимости онлайн-заказа и офлайн-покупки может достичь 15–20%, — сказал Рамазанов.

По мнению эксперта, цены на непродовольственные товары при доставке могут вырасти на 5–10% по сравнению с магазинными. В качестве причины эксперт назвал растущий спрос на трудовые ресурсы и, как следствие, дефицит работников по различным специальностям, в том числе и курьеров. Пик спроса на рабсилу придется на летние месяцы.

Стоимость рабочей силы в это время может вырасти на 15–20%, а по отдельным специальностям — на 25–30%. Поэтому можно ожидать и рост стоимости потребительских товаров при доставке на дом, — пояснил Рамазанов.

Ранее аналитик Даниил Кашин предупредил россиян о росте цен на некоторые продукты в преддверии Пасхи. По его словам, кондитерские изделия могут подорожать на 10%. Это связано с ростом цен на сырье: стоимость какао с начала 2024 года поднялась на 50%. Также стоит ждать и повышения стоимости творога, масла и сгущенного молока примерно на 3–4%. Обычное молоко может подорожать на 3–7%, а сахар и орехи — на 1–2%, считает эксперт. Кроме того, он не исключил очередной скачок цен на яйца. Впрочем, часть других экспертов последнее утверждение опровергли.