Россиян предупредили о рекордном росте цен на аренду квартир

С осени аренда жилья в крупных городах России рекордно подорожает. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на риелторов. После летнего затишья на рынке недвижимости цены на съём квартир начнут расти усиленными темпами.

Закончился период онлайн-обучения, все возвращаются в офлайн, жильё снова востребованно. Цены уже серьёзно подросли. Это произошло в том числе потому, что в принципе выросла стоимость недвижимости. Для кого-то покупка жилья стала более недоступна. А если нельзя купить, будешь с кем-то кооперироваться и арендовать на два-три человека, — сказал риелтор Олег Свиридов.

Он подчеркнул, что аренда жилья дорожает не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Такая тенденция, по его словам, будет прослеживаться и дальше.

Если цены поднимаются, они уже не снижаются. На моей практике не было случаев, когда цены поднимались, а потом корректировались вниз, — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья. С данной инициативой выступил Минстрой РФ, говорится в паспорте программы, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.

Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям.