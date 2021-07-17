Россиян предупредили о повышении цен на хлеб

Хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сеть «Верный».

Издание отмечает , что несколько других производителей хлеба неофициально заявили, что с августа проведут индексацию оптовых цен. На такой шаг производителей толкает подорожание сырья, упаковочного материала и транспортировки.

Так, президент Российского союза пекарей Алексей Лялин пояснил, что все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 руль год к году. По его словам, цена маргарина увеличилась на 38%, упаковочного материала — на 26%, сахара — на 9%. Стоимость упаковки кое-где выросла на 40%.

В Минсельхозе указали, что предпосылок для роста цен на хлеб нет.

Ранее стало известно, что стоимость некоторых продуктов в РФ снижается, заявил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Он добавил, что этому способствовали государственные меры поддержки и регулирования. Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий — на муку. Всё это помогло удержать от повышения стоимость хлеба.