Россиян предупредили о подорожании виниловых пластинок Коллекционер винила Кононов: пластинки могут подорожать на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виниловые пластинки могут подорожать на 30%, рассказал в беседе с НСН эксперт, коллекционер винила Святослав Кононов. По его словам, это произойдет из-за европейских санкций.

Сильно вырастут цены на все товары, связанные с виниловыми пластинками. Думаю, повышение цен составит 20-30%. Кроме того, будет расти серый импорт, пластинки начнут везти через третьи страны, — объяснил эксперт.

Кононов отметил, что в связи новым пакетом санкций все отправленные после 24 июня экземпляры виниловых пластинок будут уничтожаться таможней ЕС. Компенсаций за уничтоженные пластинки не будет. Однако повышение цен не оттолкнет поклонников винила и не помешает конечному потребителю. Сейчас спрос на виниловые пластинки растет, поскольку все больше людей погружаются в эту тему, заключил коллекционер.

Ранее сеть крематориев Westerleigh Group, оказывающая услуги на территории Британии, предложила своим клиентам использовать прах покойных родственников для создания виниловых пластинок. Услуга, стоимость которой оценили в 1490 фунтов стерлингов (170 тысяч рублей), включает и запись аудиодорожки с голосом покойного или музыки.

До этого в России в два раза вырос спрос на виниловые пластинки. Новый тренд продолжает набирать обороты: поклонники все чаще ищут пластинки любимых исполнителей вместо того, чтобы слушать композиции на стриминговых сервисах.