Россиян предупредили о подорожании подсолнечного масла

Россия может столкнуться с серьёзным неурожаем подсолнечника, что способно привести к быстрому росту цен на продукцию из него.
Согласно данным аналитиков, в 2020 году ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23% меньше, чем в 2019 году. Эксперты связывают это с засушливой погодой весной и летом, которая нанесла серьёзный вред подсолнечнику.
Этот объём урожая станет самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 тонны маслосемян. В настоящее время прогнозируется сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 млн тонн, что на треть меньше прошлогодних показателей. Также сбор снизится и в других регионах.
По данным специалистов аналитического центра «Совэкон», в нынешней ситуации заметного сезонного падения цен не ожидается, при этом вскоре, считают они, котировки «начнут расти взрывными темпами»,
Ранее NEWS.ru писал, что цены на минералку и другую воду в стеклянной таре могут существенно вырасти, если ответственность за утилизацию бутылок ляжет на производителей.
Добавьте наши новости в избранные источники