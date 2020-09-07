Россиян предупредили о подорожании подсолнечного масла

https://static.news.ru/photo/445695c0-f195-11ea-b45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Россия может столкнуться с серьёзным неурожаем подсолнечника, что способно привести к быстрому росту цен на продукцию из него.

Согласно данным аналитиков, в 2020 году ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23% меньше, чем в 2019 году. Эксперты связывают это с засушливой погодой весной и летом, которая нанесла серьёзный вред подсолнечнику.

Этот объём урожая станет самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 тонны маслосемян. В настоящее время прогнозируется сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 млн тонн, что на треть меньше прошлогодних показателей. Также сбор снизится и в других регионах.

По данным специалистов аналитического центра «Совэкон», в нынешней ситуации заметного сезонного падения цен не ожидается, при этом вскоре, считают они, котировки «начнут расти взрывными темпами», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на минералку и другую воду в стеклянной таре могут существенно вырасти, если ответственность за утилизацию бутылок ляжет на производителей.