Россиян предупредили о подорожании молочных продуктов

Цены на молочную продукцию могут значительно вырасти из-за нехватки крупного рогатого скота и подорожания кормов, сообщил член Российского союза предприятий молочной отрасти Евгений Романенко. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он предупредил, что отрасль нуждается в субсидировании.

Знаю, что многие предприниматели пытаются оптимизировать процессы, находить в России ветеринарные препараты для лечения поголовья, но это сделать достаточно сложно. В медикаментозном плане многие производители всё-таки зависели от импорта. Конечно, мировая инфляция отразилась на стоимости кормов, сейчас очень непросто содержать много коров. Однако выхода нет, ведь если животное кормить неправильно, то оно перестанет давать молоко или пострадает качество, — сказал Романенко.

Он добавил, что получать субсидии должны и мелкие фермы, не только монополисты. Если же расходные материалы продолжат дорожать, а поголовье скота уменьшаться, вскоре йогурты, сыры и творог действительно подорожают, считает Романенко.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли. Планируется также предоставить предприятиям отрасли компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году.