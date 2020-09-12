Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

https://static.news.ru/photo/e92c28fe-f54f-11ea-9676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на мобильную связь до конца 2020 года могут вырасти на 5–7%. В этом случае общее повышение цен по итогам года составит 15%.

Об этом сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что россияне могут и не понять уровень подорожания, поскольку операторы, скорее всего, применят хитрость, запустив осенью новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, начиная с 2014 года цены на связь ежегодно увеличиваются почти на 15%, и нынешний год вряд ли станет исключением.

Муртазин не исключает, что операторы станут отказываться от безлимитных тарифов и опций. При этом наполнение новых пакетов заставит абонентов подключать дополнительные пакеты услуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотовые операторы лишат россиян возможности пользоваться безлимитными тарифами. Такое решение уже приняли Tele2 и МТС. МТС изменил условия архивного плана «Тарифище» с 27 августа. Теперь у клиентов есть выбор: доплачивать за безлимит по 50–75 рублей либо перейти на новую версию трафика с сохранением той же цены. Но при втором варианте пользователям будет предоставляться только 30 Гб интернет-трафика.