Россиян предупредили о подорожании кормов для животных

Производимые европейскими компаниями корма для животных могут подорожать на 20–25% из-за логистических сложностей и роста курса доллара и евро, сообщила «Парламентской газете» гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Она также отметила, что рост стоимости кормов российского производства будет зависеть от наличия в нём импортных ингредиентов.

Стоимость иностранных кормов зависит от курса валют и логистических цепочек, но импортёры надеются, что подорожание будет не больше 20–25%, — отметила Колчанова.

Она пояснила, что российский корм, в котором используются иностранные ингредиенты, может вырасти в цене на 10–15%. При этом корма экономкласса, которые делают из российских составляющих, будут продавать примерно по тем же ценам, что и сейчас.

Специалист также добавила, что дефицита кормов премиум- и экономкласса в стране не ожидается, поскольку европейские компании, производящие питание для кошек и собак, не уходили с нашего рынка. Однако проблемы могут возникнуть с кормами в сегменте суперпремиум и диетическом питании. Большинство таких кормов импортируется, а их рецептуру разрабатывают специальные научные институты, производить их в России ранее не было необходимости.

Ранее специалист по физиологии домашних животных Ангелина Сиротина рассказала, что делать хозяевам питомцев, если в РФ перестанут поставлять импортные корма для животных. Она считает, что количество жира и белка в старом и новом кормах должно быть похоже, так у животного не будет проблем с перевариванием.