Россиян предупредили о подорожании канцтоваров перед школьным сезоном

Канцелярские магазины в августе запланировали существенный рост цен на свою продукцию. Стоимость ручек, карандашей и других школьных принадлежностей перед началом школьного сезона поднимется в среднем на 10-30%, сообщает издание «Ведомости».

Отмечается, что сильнее всего подорожание коснётся тетрадей, ручек, альбомов для рисования, а также папок с файлами. По словам директора по продажам «Луча» Максима Комина, рост цен во многом связан с удорожанием основного сырья – полимерных материалов и целлюлозы.

Гендиректор Informat Василий Фатеев также добавил к основным факторам коронавирусную пандемию. Он отметил, что во всём мире за последний год резко выросло производство медицинских масок, которые изготовляют из того же сырья, что и многие канцелярские принадлежности. Кроме того, целлюлоза также пошла на изготовление выросшей в популярности пластиковой посуды, которая стала ещё востребованнее на фоне развития сервиса доставок.

В свою очередь, консультант Vygon Consulting Артём Лебедской-Тамбиев связал рост цен на канцтовары с подорожанием логистических услуг, сбоями поставок на фоне пандемии и остановками американских заводов.

Ранее сообщалось, что российские власти выделят на выплаты школьникам более 204 млрд рублей. Соответствующее распоряжение накануне подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Получить единовременную выплату может будет уже с августа, чтобы родители успели полностью подготовить детей к старту нового учебного года. Выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить родители детей в возрасте от шести до 18 лет.