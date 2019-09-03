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Всё больше россиян становятся жертвами мошенников после взлома социальных сетей и захвата персональных аккаунтов пользователей.

По словам замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артёма Сычёва, злоумышленники захватывают доступ к страницам россиян в соцсетях и начинают публиковать посты от их имени.

Как отмечает газета «Известия», были даже зарегистрированы случаи, когда мошенники имитировали голос пользователя, чтобы убедить доверчивых граждан срочно перевести деньги на указанный ими счёт.

По данным ЦБ, более 97% преступлений совершаются с помощью введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к своим деньгам. При этом главной задачей преступников является создание стрессовой ситуации, в которой человеку будет сложно ориентироваться.

Как показывает статистика, злоумышленники переориентировались со старшего и среднего возраста на категорию экономически активных граждан 30–45 лет. Это основная аудитория мошенников, причем около 65% в ней занимают женщины.

Ранее News.ru писал о том, что российские банки предупреждают граждан о новых видах мошенничества. Так, преступники при попытке похитить деньги с банковских карт россиян начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые часто звучат в СМИ.

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