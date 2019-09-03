https://static.news.ru/photo/1717ca86-ceb7-11e9-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Всё больше россиян становятся жертвами мошенников после взлома социальных сетей и захвата персональных аккаунтов пользователей.

По словам замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артёма Сычёва, злоумышленники захватывают доступ к страницам россиян в соцсетях и начинают публиковать посты от их имени.

Как отмечает газета «Известия» , были даже зарегистрированы случаи, когда мошенники имитировали голос пользователя, чтобы убедить доверчивых граждан срочно перевести деньги на указанный ими счёт.

По данным ЦБ, более 97% преступлений совершаются с помощью введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к своим деньгам. При этом главной задачей преступников является создание стрессовой ситуации, в которой человеку будет сложно ориентироваться.

Как показывает статистика, злоумышленники переориентировались со старшего и среднего возраста на категорию экономически активных граждан 30–45 лет. Это основная аудитория мошенников, причем около 65% в ней занимают женщины.

Ранее News.ru писал о том, что российские банки предупреждают граждан о новых видах мошенничества. Так, преступники при попытке похитить деньги с банковских карт россиян начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые часто звучат в СМИ.