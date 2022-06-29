Россиян предупредили о неизбежном подорожании пива И. о. президента AB InBev Efes Дурдыев: пиво в России подорожает в ближайшие месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пиво в России подорожает в ближайшие месяцы, но цены вряд ли вырастут сильнее инфляции, сообщил исполняющий обязанности президента пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Сильнее всего на стоимость напитка влияют акцизы, которые устанавливает государство, отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Рост цены неизбежен, потому что он, в принципе, всё время происходит. Прогнозов мы давать не можем. Но если взглянуть на последние годы, пиво росло в цене медленнее роста инфляции, — сказал Дурдыев.

Он привёл в пример данные прошлого года: акциз был 4,5%, а инфляция — 8,6%

Президент AB InBev Efes добавил, что Минфин по просьбе производителей заморозил ставку акцизов на алкоголь, но полностью остановить рост цен это не может. По прогнозу Дурдыева, производство в 2022 году упадёт на 3–5% и стоимость пива придётся повышать для компенсации фиксированных затрат.

Ранее российский офис AB InBev Efes из-за нехватки бумаги у поставщиков принял решение отказаться от производства кольереток (этикеток на горлышке бутылки) для некоторых брендов. Это коснётся части упаковок отечественного пива. Всё случилось из-за того, что в пятый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС вошли бумага, лаки и краски.