https://static.news.ru/photo/59d9a112-21fc-11ea-a700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Производство шампанского в России в ближайшее время может серьёзно сократиться из-за нового закона о виноделии. Он содержит запрет на использование импортного вина, винограда и сусла, а собственного виноматериала в России мало.

Об этом заявили представители крупнейших производителей игристого вина в стране, президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко, сообщает газета «Ведомости».

По словам Дудко, после вступления закона в силу продукцию компании можно будет называть только «виноградосодержащим вином», этикетки же придётся украсить крупной надписью «Не является вином», что, вероятно, серьёзно повлияет на продажи.

Рядом будет стоять дешёвый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться «вином». Это, по меньшей мере, несправедливо, по большей — неконкурентоспособно. Кто купит такое «вино»? — задался вопросом Павел Титов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма. При подготовке закона учтены положения концепции госполитики по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года.