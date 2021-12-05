Россиян предупредили о дефиците отечественного картофеля в 2022 году

В 2022 году в России может возникнуть дефицит отечественного картофеля. Основными его причинами называются сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение на 50% мощностей по переработке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сельхозпроизводителей. Нехватку российского картофеля будут замещать импортом.

Аграрии также отметили, что производство картофеля сдерживается из-за политики торговых сетей, которые не хотят принимать клубни маленьких размеров. Также дефицит может быть связан с нехваткой посадочного материала и с летней засухой.

Замещать дефицит российского картофеля бизнес планирует импортом. В Минсельхозе пообещали, что в следующем году количество собранного картофеля возрастёт. Для этого ведомство намерено увеличить субсидии на выращивание картошки, а также компенсации затрат на производство и модернизацию мощностей хранения продукта.

Согласно данным Росстата, в среднем стоимость картофеля по стране в октябре составила 44,51 рубля за 1 кг, что на 78,6% больше, чем в 2020 году.

Ранее в Госдуме рассказали о том, что Россия закупает картофель в Египте и других странах, так как это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно. Примерно половина овощей выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится всё меньше.