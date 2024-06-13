Россиян предупредили, что они могут навсегда потерять деньги Экономист Лосев: из-за санкций против МосБиржи россияне могут потерять деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут потерять свои деньги, которые находятся в долларах и евро, из-за санкций против МосБиржи, рассказал в беседе с «360» экономист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. По его словам, все безналичные доллары находятся на территории США.

Эксперт объяснил, что российские валютные счета работают как зеркала. Они просто отражают позиции, которые на самом деле находятся на корреспондентских счетах американского банка.

Если там все закрывается, зеркалу отражать будет нечего. Эти деньги могут быть потеряны навсегда, — отметил Лосев.

Экономист добавил, что количество корреспондентских счетов может сократиться из-за усилений ограничений со стороны Запада. Однако у россиян все же будет возможность покупать евро и доллар, например у банков-экспортеров.

В целом из-за введенных ограничений сильных изменений в банковской системе не будет, подчеркнул Лосев. Кроме того, биржевые торги являются особенностью российского рынка, заключил Лосев.

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас заявил, что прекращение торгов долларом и евро на МосБирже вызывает тревогу из-за возможных последствий для курсов валют и финансовых сбережений россиян. Он допустил, что курс доллара может вырасти на фоне увеличения спроса на другие валюты.