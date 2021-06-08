Россиян предостерегли от ипотеки с плавающими ставками

https://static.news.ru/photo/a208b2d0-ae09-11eb-b685-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ипотека с плавающей ставкой для россиян является не очень хорошей идеей, поскольку ключевая ставка в РФ пока ещё более волатильна, чем в странах Европы. Об этом предупредил в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.

В настоящее время ключевая ставка в РФ составляет 5% годовых. За минувший год она менялась пять раз, при этом трижды её уменьшали, доведя до исторического минимума в 4,25% годовых, на этом уровне она находилась 8 месяцев, а затем была дважды увеличена.

Мы считаем, учитывая волатильность ключевой ставки в России по сравнению с другими европейскими странами, все-таки ипотека с плавающей ставкой не очень хорошая идея, — отметил Илья Поляков.

При этом в отдалённом будущем банкир допустил появление подобного продукта, но для этого российская экономика должна стать более стабильной.

При этом до 2015 года Росбанк выдавал ипотеку с плавающей ставкой, однако затем было принято решение данную программу закрыть.

На текущий момент у нас осталось буквально несколько штук таких ссуд на незначительные суммы. Мы со своей стороны будем придерживаться своей консервативной позиции и продолжим кредитовать по фиксированной ставке, — сказал Поляков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля обеспечить принятие закона, который будет регулировать порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам, включая ипотеку.

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