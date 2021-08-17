Россиян обяжут страховать дома в зонах подтоплений

Владимир Путин поручил правительству в течение двух месяцев подготовить изменения в законодательство для введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления. Страховщики заявляют, что продажа полисов по защите имущества только в рисковых районах обернётся для них убытками, сами граждане не обязаны страховать имущество, а необходимый закон уже существует, но не работает. Об этом пишет «Коммерсант».

По итогам совещания о ликвидации последствий подтоплений и пожаров Владимир Путин поручил правительству до 15 октября подготовить предложения об обязательном страховании имущества граждан от ЧС. Страховщики относятся к идее неоднозначно: по их словам, защита рисков граждан должна быть добровольной, а необходимый закон был принят ещё в 2019 году.

Согласно закону, региональные власти разрабатывают собственные программы страхования жилья по аналогии с действовавшей в Москве льготной программой страхования квартир. Бюджеты регионов должны принимать номинальное участие в возмещении ущерба от ЧС в размере 0,1%, остальное должны возмещать страховщики. При этом размер выплат за ущерб от ЧС должен соответствовать рыночной стоимости жилья в регионе.

Страховщики отмечают, что региональные власти ещё не разработали программы страхования жилья, и предлагают внести строку о страховании в единый платёжный документ за коммунальные услуги, как это было в Москве. Стоимость годового полиса в этом случае составит всего около 360 рублей в год, а опыт московской программы страхования жилья показывает интерес к нему со стороны 50% собственников квартир. Защищать же жильё исключительно в зонах затоплений они не хотят, опасаясь убытков из-за регулярности подтоплений, и обращают внимание на то, что само страхование жилья не является обязательным.

В ЦБ, в свою очередь, обязательное страхование называют одним из вариантов решения проблемы, заявляя, что сейчас у граждан отсутствуют стимулы для страхования жилья, тогда как отрицательный эффект от обязательного страхования можно скомпенсировать, введя разные режимы приватизации жилья, полученного взамен утраченного в результате ЧС, а также механизмы компенсации из бюджетов в зависимости от наличия либо отсутствия страховки.

Ранее стало известно, что более 1,7 тысячи домов и более 3,1 тысячи дворов оказались подтоплены на Кубани из-за циклона. Подтопления фиксируются в 31 населённом пункте. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.