РБК: россиян заставят платить за закрытие свалок

https://static.news.ru/photo/46d5bafe-77e8-11eb-b293-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тарифы ЖКХ могут пополниться для россиян ещё одним пунктом: плата за рекультивацию свалок. Сумма будет заложена в плату за вывоз мусора.

С таким предложением выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. Чиновник подсчитал, что размер надбавки на человека в год не должно составить более 32 рублей. И это увеличение тарифа, считает представитель министерства, не будет критичным для населения, сообщает РБК.

Само предложение уже рассмотрено антимонопольной службой, возражений ведомство не предъявило. Но инициатива ещё не прошла обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом. Если же тариф не будет пересмотрен, то рекультивация свалок будет производиться как и раньше за счёт бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «дырки» в законодательстве, позволяющие владельцам мусорных полигонов производить их рекультивацию за счёт бюджета, должны быть устранены, об этом NEWS.ru заявил директор проектного департамента российского отделения Гринпис Владимир Чупров. Так он прокомментировал поручение вице-премьера Виктории Абрамченко о необходимости разработать меры, которые обяжут владельцев мусорных полигонов оплачивать их рекультивацию.