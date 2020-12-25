Россиян может ждать значительное снижение зарплат

https://static.news.ru/photo/08ad8532-46aa-11eb-aec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году уровень заработной платы в РФ может снизиться по сравнению с 2019 годом на 10,9%. Такие данные приводятся в исследовании Центра стратегических разработок.

Дело в том, что предпринимателям приходится урезать зарплаты из-за сложившейся экономической ситуации, вызванной пандемией. Бизнес в таких условиях ожидает снижения выручки, операционной прибыли и спроса.

Директор Вольного экономического общества Маргарита Ратникова пояснила газете «Ведомости», что сейчас предприниматели вынуждены из-за кризиса придерживаться экономной модели и сокращать издержки. Одним из механизмов является урезание гонораров сотрудников.

Не исключено, что прогноз снижения реальных заработных плат на 10% может сбыться, — отметила она.

Ратникова при этом призвала не бояться серьёзных перемен в социально-экономической сфере и напомнила, что треть граждан снижение заработной платы не затронет, так как они получают средства из бюджета. По её словам, для серьёзных экономических последствий снижение зарплаты должно фиксироваться на протяжении нескольких месяцев.

В свою очередь глава Центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова отмечает, что у более 20 миллионов работников из сфер пищевой, лёгкой и тяжёлой промышленности, а также транспортировки и хранения доход может снизиться.

Ранее сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросили около тысячи россиян старше 18 лет и выяснили, что при выборе работы большинство из них руководствуется размером зарплаты и своевременным выполнением компанией своих обязательств. Соискателей волнует также возможность применить свои профессиональные знания и благоприятный психологический климат в коллективе. Немаловажное значение при выборе работы имеет также уверенность в том, что не произойдёт изменений в худшую сторону, сообщал NEWS.ru.