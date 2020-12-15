Россиян могут заставить платить штрафы по ЖКХ за весь 2020 год

https://static.news.ru/photo/0179b122-3f4e-11eb-9450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россиянам могут начислить штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг сразу за весь 2020 год. С апреля текущего года до января 2021-го введён мораторий на начисление пеней за неуплату коммунальных услуг, но чёткие правила его отмены в нормативных актах прописаны не были.

И это даёт неопределённость, на какую именно задолженность будут начисляться штрафы: только с 1 января 2021 года или ту, что образовалась с 6 апреля 2020 года, пишут «Известия».

В результате на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина поступило письмо от НП «ЖКХ Контроль», в котором предлагается начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория.

Также нужно прояснить вопрос с поверкой счётчиков. Необходимо определиться, в каких случаях истекший срок поверки не приведёт к начислению платы по нормативу с применением повышающего коэффициента, начиная с 1 января.

Депутаты уже обращались к главе Минстроя с предложением продлить мораторий на начисление пени за неуплату услуг ЖКХ. Дело в том, что сама эта мера была принята на фоне роста социальной напряжённости и безработицы из-за пандемии коронавируса.

На данный момент угроза распространения коронавируса всё ещё сохраняется, а число безработных в России достигает 4,8 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мораторий на услуги ЖКХ не является эффективной мерой. Дело в том, что по его окончании вся накопленная задолженность может стать большой проблемой для населения. Это будут весьма существенные платежи и непонятно, где впоследствии искать источник финансирования долгов, заявил NEWS.ru директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Илья Долматов.