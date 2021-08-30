Россиян лишили быстрых займов «до зарплаты»

Часть микрофинансовых компаний решили дистанционно предлагать только среднесрочные займы, отказавшись от более популярных «займов до зарплаты». При этом ряд игроков искусственно выводит продукты из этой категории, пишет РБК.

Во втором квартале 2021 года на российском рынке появились микрофинансовые организации, которые дистанционно выдают только среднесрочные займы. Большинство из примерно 30 организаций ранее выдавали и короткие займы, известные как займы «до зарплаты», но пересмотрели свою политику. В Банке России отметили, что некоторые участники рынка могли увеличить среднюю сумму займов на покупку товаров, тем самым переведя эти суммы в разряд среднесрочных.



С 2019 года в России действуют законодательные ограничения на переплату по займам сроком до 15 дней и на максимальную процентную ставку по любым кредитам (не более 1% в день). Новые правила сильнее всего сказались на наиболее доходных для МФО займах «до зарплаты» — выдача таких ссуд для некоторых компаний стала экономически нецелесообразной, и участники рынка стали сокращать долю выдач коротких займов и увеличивать сроки кредитования. То же самое происходит и в онлайн-сегменте.

По словам экспертов, такая миграция в сторону среднесрочных займов должна настораживать, поскольку это усиливает закредитованность заемщиков, а ставка по таким микрозаймам остается близкой к 365% годовых. В самих микрофинансовых организациях заявили, что отмечают появление новых заёмщиков, склонных к крупным расходам и долгосрочному финансовому планированию, а выдавать среднесрочные займы в онлайн-режиме организации смогли только сейчас.

Ранее сообщалось, что средняя сумма выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) займов в июле составила 8,56 тыс. рублей. Этот показатель на 1% больше по сравнению с июнем и на 4,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие средние микрозаймы в июле выдавали в Москве (10,57 тыс. рублей), а также Белгородской области (9,67 тыс.) и Санкт-Петербурге (9,67 тыс.). Самый крупный прирост по сравнению с июнем продемонстрировали Приморский край (+4,2%), Архангельская область (+4,1%) и Татарстан (+3,9%).