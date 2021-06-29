Россия жёстко ответит на санкции США

Финансовая стратегия России становится жёстким ответом США на санкции. Ограничительные меры Америки заставляют придерживаться курса на дедолларизацию. Об этом в разговоре с изданием «Экономика сегодня» сообщил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Константин Ордов.

Дедолларизация не касается средств Центрального банка, поэтому в случае новых санкций с ними ничего не произойдёт. Курс на избавление от долларов был взят в первую очередь для Фонда национального благосостояния.

Основные торговые партнёры России — это Китай и Европейский союз. Отказ от доллара при расчёте может нанести вред лишь американской стороне, так как Россия может обеспечить большую часть торговых отношений как евро, так и юанем.

Как только американские финансовые власти вслед за российским главным регулятором перейдут к повышению ставок, фондовые рынки обвалятся с негативными последствиями для мировой финансовой системы в целом, — поясняет эксперт.

Поэтому полностью избавиться от доллара не получится: он фигурирует в большей части мировой торговли. К тому же во время серьёзных экономических кризисов доллар всегда остаётся стабильной валютой. Впрочем, нынешняя ситуация во взаимоотношениях с США свидетельствует, что Москва начала играть на оголённых нервах американцев.

Ранее стало известно, что Евросоюз анонсировал новые санкции против России. Варианты новых санкций будут подготовлены в ближайшие недели и месяцы.