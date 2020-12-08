Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана с 10 декабря

https://static.news.ru/photo/0f7e18e8-3987-11eb-a85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор запретит импорт в Россию с 10 декабря яблок и томатов из Азербайджана, поскольку в продукции из этой страны выявлены вредители, говорится в сообщении ведомства.

Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки), — отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство неоднократно информировало Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о выявлении вредителей. Для предотвращения их ввоза на территорию России было принято решение запретить импорт томатов и яблок азербайджанского происхождения.

В 2019 году Азербайджан поставил в Россию свежие и охлаждённые томаты в количестве 172,359 тысячи тонн, что составляет 30,9% общего импорта этой продукции. Страна занимала первое место по поставкам, сообщала Федеральная таможенная служба.

Как писал NEWS.ru, Россельхознадзор запретил поставки птиц из Дании из-за вспышки птичьего гриппа. Временные ограничения действуют на продукцию, отгруженную после 19 ноября. Также с 30 октября под запретом находятся томаты из Марокко с фитосертификатами Бельгии, Франции и Нидерландов. Их ввоз в Россию запрещён из-за обнаружения в овощах вируса мозаики пепино.