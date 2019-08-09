https://static.news.ru/photo/32e3d4a0-bcb8-11e9-8a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

По поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз Россия занимает второе место. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, лидирует по поставкам СПГ в страны Евросоюза Катар. Как сообщил Приходько, в прошлом году Россия доставила в ЕС почти 202 кубометров трубопроводного газа, что стало рекордным показателем.

По его словам, в этом году сохранится примерно тот же показатель.

Ранее News.ru сообщал, что спрос на российский газ в Европе растёт из-за низких цен, опустившихся до минимума за десять лет — $120 за тысячу кубометров. Такая стоимость делает поставки СПГ США невыгодными.