По поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз Россия занимает второе место. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
По его словам, лидирует по поставкам СПГ в страны Евросоюза Катар. Как сообщил Приходько, в прошлом году Россия доставила в ЕС почти 202 кубометров трубопроводного газа, что стало рекордным показателем.
По его словам, в этом году сохранится примерно тот же показатель.
Ранее News.ru сообщал, что спрос на российский газ в Европе растёт из-за низких цен, опустившихся до минимума за десять лет — $120 за тысячу кубометров. Такая стоимость делает поставки СПГ США невыгодными.