В третьем квартале 2019 года Россия вышла на второе место по импорту сжиженного природного газа (СПГ). Её смог опередить только Катар. Такой отчёт предоставила Еврокомиссия.
Импорт СПГ в страны ЕС продемонстрировал огромный рост - на 75% больше в третьем квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, — цитирует документ ТАСС.
Отмечается, что Катар предоставил 35% от всех поставок, Россия — 15%, Нигерия — 14%, а США — 12%.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. По словам политика, это связано с желанием заработать деньги, писал NEWS.ru.