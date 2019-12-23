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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что согласованный с Украиной тариф на транзит российского газа «очень гуманный».

Это очень гуманный тариф, и все и попытки его взвинтить закончились практически ничем. Если бы они нам сделали большой тариф, мы бы с ними не договорились, однозначно, — цитирует Медведева...