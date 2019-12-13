https://static.news.ru/photo/052775c8-1d78-11ea-9475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия взяла у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) кредит в $500 млн. Финансовая структура уже одобрила заём, о чём стало известно 13 декабря из сообщения Министерства экономического развития РФ.

В работе АБИИ принимают участие несколько западных стран, в том числе Франция, Великобритания и Канада. Это означает, что Россия в первый раз за время действия экономических санкций получила кредит от государств Запада.

Финансовое соглашение прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он сказал, что выдача РФ кредита была бы воспринята негативно в большинстве международных институтов. Однако в АБИИ Запад обязан считаться с мнением мирового сообщества.

Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно, — передают слова Орешкина на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что продление Евросоюзом антироссийских экономических санкций не несёт для страны никаких угроз. Об этом в разговоре с журналистами сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.